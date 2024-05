Venemaa alustas Ukraina lähedal taktikalise tuumarelva kasutamise õppusi

Vladimir Putin andis selle kuu alguses korralduse õppuste korraldamiseks, olles Vene ametnike sõnul hoiatuseks läänele, et nad ei suurendaks pingeid veelgi, vahendab The Guardian.

Kremlile on eriti pahameelt tekitanud Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnavõtud, kus ta on maininud võimalust saata Euroopa sõdureid Ukrainasse võitlema. Samuti ei meeldinud neile Ühendkuningriigi välisministri David Cameroni märkus, et Ukrainal on õigus kasutada riigi tarnitud relvi Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks.