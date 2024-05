Helsingit tabas ulatuslik andmeleke. Kurjategija võib omada isiklikku teavet iga koolilapse kohta

„Helsingi linn salvestab teavet Helsingi koolikohustuslike inimeste ja nende vanemate kohta, lähtudes linna kohustusest jälgida koolikohustuse täitmist,“ kirjutati avalduses. Nad lisasid, et teave on salvestatud linna võrgukettale, mida rikkumine mõjutas.

Juhtumit uurib riiklik juurdlusbüroo ja Helsingi politsei. Nende kahtlustatavate nimekirjas on ka Helsingi linn. Eelmisel nädalal teatati, et kurjategija kohta on teada vaid, et rikkumine pandi toime väljastpoolt Soomet.