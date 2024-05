Sotsid üritasid meelitada Lasnamäe juhiks keskerakondlast

„Jah, sain sellise pakkumise,“ tunnistas Groznov, kes on viimased kaks aastat olnud Tallinna Kesklinna vanema Monika Haukanõmme asetäitja. Ta ei soostunud täpsustama, kes talle pakkumise tegi, ent möönis, et sai selle enne, kui sotsid nimetasid kandidaadiks Tatjana Lavrova.

„Keeldusin [pakkumisest], kuna jään praeguse [Keskerakonna] meeskonnaga ja keskendun otsingutele erasektoris,“ selgitas Groznov Õhtulehele . „Ma ei tea, kes see inimene (Lasnamäe uus juht -toim) võiks olla, kust ta võiks tulla, aga kindlasti peab ta olema tugev isiksus ja karismaatiline.“

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski tunnistas samuti, et sotsid mõtlesid algselt Groznovi peale. Arvestades, et Lavrova, kellele Groznovi järel pakkumine tehti, loobus surve tõttu samuti ametisse kandideerimast, on siiani teadmata, kellest saab 100 000 elanikuga Lasnamäe linnaosa järgmine vanem.