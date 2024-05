Konkurentsiamet asus ortodontia kättesaadavust ja hindu uurima

Eesti Päevaleht kirjutas möödunud aasta lõpus ortodontia kobarkäkist ja tänavu jaanuaris , et ortodondid ei taha lubada hambaarstidel teostada lihtsamat ortodontilist ravi, kuigi see võiks leevendada ülipikki järjekordasid. Märtsis rääkisid hambaarstide ja ortodontide esindajad probleemist ERRi „Terevisioonis“, kus ortodontide esindaja endiselt hambaarstide pakutavast koostööst ei innustunud.

Konkurentsiameti haldusmenetluste juht Lepikult selgitas, et asjaoludest parima ülevaate saamiseks soovib amet muu hulgas korraldada osapooli kaasava ümarlaua, kus tutvustab omalt poolt analüüsi esialgseid andmeid.

Lepikult ütles, et analüüsi eesmärk on aru saada iga osapoole pädevusest ja rollist ortodontia teenuse kujunemisel ja tellimisel. Samuti püüab amet leida meetmeid, mida osapooled saaks ühiselt rakendada, et ortodontia teenuse kättesaadavust parandada.