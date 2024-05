Hiina välisminister kritiseeris värskelt ametisse asunud Taiwani presidenti

Hiina, kelle väitel on Taiwan nende territoorium, peab Lait „separatistiks“ ja on tagasi lükanud tema pakkumised läbirääkimisteks, vahendab Reuters.

Hiina valitsus on üldiselt vältinud Lai nime nimetamist pärast seda, kui ta võitis presidendivalimised jaanuaris. Hääletuseelsel ajal kritiseeris Hiina valitsus Laid korduvalt ja nad ütlesid, et valimised on valik sõja ja rahu vahel.