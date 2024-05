INTERVJUU | „Venemaa on nagu tsunami.“ Miks on Kremli mõjutegevus Aafrikas nii edukas?

Portugali kaitseministeeriumi kantsler Ana Isabel Xavier ütles tänavusel Lennart Meri konverentsil, et tema koduriigis muretsetakse globaalse lõuna pärast, mille üle on Venemaal üha suurem mõjuvõim. Tema hinnangul peaks NATO sellele senisest suuremat tähelepanu pöörama ja selle sõnumiga lubati minna suvel Washingtonis toimuvale alliansi tippkohtumisele.

Millega siis Venemaa Aafrikas tegeleb ja miks selle pärast muretseda? „Venemaa on nagu tsunami, see tuleb järsku ja matab su enda alla,“ iseloomustab Ghana mõttekoja Penplusbytes tegevjuht Jeremiah Sam, kes osales Lennart Meri konverentsil. Tema sõnul on Venemaa pikka aega tegelenud koloniaaltrauma enda kasuks mängimisega ja sisendanud Aafrika riikidele, et lääneriikide mis tahes sekkumine on uus koloniaalpoliitika. Selle tulemusel on Venemaa saanud võrdlemisi soodsalt ligipääsu rikkalikele maavaradele ja Aafrika turule.