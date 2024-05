EL kiitis heaks külmutatud Vene varadelt teenitava tulu Ukrainale andmise

See samm annab Ukrainale sel aastal kolm miljardit eurot, millest 90% läheb Ukraina sõjaväele, kirjutas Tšehhi välisminister Jan Lipavský X-is, vahendab Bloomberg.

G7 riigid on külmutanud umbes 280 miljardi dollari väärtuses Venemaa varasid. Neist üle kahe kolmandiku asub Euroopa Liidus. Enamikku varadest hoitakse Belgia finantsteenusteettevõttes Euroclear, kus need on tootnud alates eelmisest aastast 3,9 miljardit eurot netotulu.