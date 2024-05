VIDEO | Turbulentsi sattunud Londoni-Singapuri lennul sai üks inimene surma ja üle 20 vigastada

Boeing 777-300ER suunati ümber Bangkoki ja see maandus kohaliku aja järgi kell 15.45.

Lennufirma lisas, et teeb koostööd Tai võimudega meditsiiniabi andmiseks reisijatele ja saadab Bangkoki oma meeskonna muu vajaliku abi andmiseks.

Singapuri transpordiminister Chee Hong Tat ütles, et valitsus abistab lennuki reisijaid ja nende perekonnaliikmeid.

Associated Press analüüsis FlightRadar24 andmeid, mis näitavad, et lennuk lendas 37 000 jala ehk ligi 11 300 meetri kõrgusel. Veidi pärast kella 8 Greenwichi aja järgi langes Boeing 777 äkki veidi rohkem kui kolme minutiga 31 000 jala ehk umbes 9450 meetri kõrgusele. Sinna jäi lennuk ligi kümneks minutiks, kuni laskus kiiresti ja maandus vähem kui poole tunni pärast Bangkokis. Seega kukkus lennuk äkki üle 1800 meetri.

Thai PBS teatas alguses enam kui 30 inimese vigastada saamisest, aga hiljem teatas, et neid on hinnanguliselt üle 20. Mõned inimesed saavad abi peahaavade tõttu. Suvarnabhumi lennuväljale saadeti üle kümne kiirabiauto ja vigastatud viidi Bangkoki Samitivej Srinakarini haiglasse.

28-aastane reisija Dzafran Azmir ütles Reutersile, et äkki toimus väga järsk kukkumine, nii et kõik, kellel ei olnud turvavöö kinni, lendasid kohe lennuki lakke. Mõned inimesed lõid pea vastu pagasiruumi ja läbi paneelide, kus on valgustid ja hapnikumaskid.