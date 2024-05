Sisusta kodu stressivabalt

Pane paika plaan

Uue korteri või kodu sisustamisel tuleb arvesse võtta kõigi pereliikmete vajadusi ja harjumusi. Mõtle alustuseks läbi, kui palju inimesi peaks mahtuma söögilaua äärde, kui palju on vaja kappe ja garderoobiruumi ning millist pehmet mööblit elutoas vajad, et kogu su pere end seal mugavalt tunneks.

Kui soovid olemasolevas kodus mööbliesemeid välja vahetada, tee esmalt nimekiri asjadest, mis selliste hulka kuuluvad. Tihti selgub, et enne mööblivahetust on mõistlik üle värvida ka seinad, laed ja uksed-aknad, panna uus tapeet või vahetada välja ka põrand. Nii saab terve ruum ühekorraga värske ilme ja sul ei ole tarvis nii pea uuesti remonditöödega tegeleda.

Leia oma stiil

Sisustamine on loominguline tegevus ja tõelise kodutunde loomiseks tasub võtta aega, et leida stiil ja värvilahendus, mis sobib kokku sinu olemusega. Sisustamiseks on palju erinevaid võimalusi. Pikalt moes olnud modernse sisustusstiili kõrval on populaarsed ka taaskasutus, looduslähedased materjalid ja eri stiilide kokku sobitamine.