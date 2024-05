9 nippi, et muuta oma aed tõeliseks oaasiks

Kas unistad aiast, kus veeta mõnusaid õhtuid pere ja sõpradega? Eestlane tahab ikka naabrist parem olla, seda ka aiakujunduses. Loe, kuidas muuta oma aed tõeliseks oaasiks. Anname sulle ka ideid, milliseid elemente oma aeda juurde tuua, et see veelgi hubasemaks paigaks muuta. Remondilaenuga on võimalik suuremad kulud jaotada pikemale perioodile, et aia rajamine suveplaane liigselt ei mõjutaks.