Keskus Dosje: Venemaa uus kaitseminister Beloussov kohtus Prigožiniga ja uuris erasõjafirmade arenguperspektiive

„Nad istusid Prigožiniga vahel päris kaelakuti koos, loomulikult ütlesid teineteisele „sina“, „Ženja“ ja muud sellist. Nende töökohtumised meenutasid perekondlikke istumisi teejoomisega – rääkisid kõik küsimused mitteformaalselt läbi ja siis viskasid noorematele töötajatele ja need juba vormistasid pärisettekandeks. Süsteem töötab ju nii, et Esimene ei langeta kunagi otsuseid: saabub ettepanek, Beloussov töötab selle läbi ja valmistab ette ettekande (tavaliselt on sellel Beloussovi ja Šoigu allkirjad), edasi satub see ettekanne presidendi juurde. Vladimir Vladimirovitš teeb sellele ainult märke „nõus“ ja kõik,“ rääkis Dosje allikas.