Eestlane jõudis Mount Everesti tippu. Äärmiselt ohtlik osa rännakust on veel käsil

„Loodetavasti hommikul maailma katuselt lehvitan, kui kõik läheb, nagu loodan…“ märkis Eevald eile, kui tipputõus oli vahetult ees.

Facebooki lehel Valgele mäele on kirjutatud, et Eevald andis hiljem maailma katuselt teada: „Tipp. Pimedas. Ja rohkem kunagi ei taha teha seda. Surmaga sosistamine.“

Eevald ütles sedagi, et on laskumas, aga ta pole kõige paremas konditsioonis.

Mehe Facebooki lehel on kirjeldatud, et tippu jõudis ta keset ööd.

„Natukene võib rõõmustada, kuid suurem tähistamine tuleb jätta hetke, mil ta on turvaliselt baaslaagris tagasi. Kuigi üles minek on meeletult raske ja aeganõudev, siis hoopis ohtlikum on alla liikumine,“ on seal kirjeldatud. „Suurem osa õnnetusi ja surmasid juhtub just laskumisel, sest näiteks tugev mägihaigus jõuab alati viivitusega, mistõttu võib ka lihtsalt alla tulles tekkida moment, kus inimene lihtsalt ei suuda enam ja jääb paigale. Rääkimata väsimusest tingitud valedest liigutustest-sammudest.“

Tema ekspeditsioon algas juba aprilli esimeses pooles. „See hetk, kui lõpuks näed Everesti oma silmaga. Justkui lähedal, ent siiski nii kaugel. Everesti tipp on näha vasakul otse väikese pilve all. Paremale järgmine tipp on Lhotse ja sellest järgmine Ama Dablam,“ märkis ta siis.

Nüüd aga oli ta tipuga vahetult silmitsi.

Oma kodulehel kirjeldab Rakverest pärit Eevald, et võtab ette pigem erakordseid ja ekstreemseid väljakutseid, mis panevad teda elusana tundma – tegusid, mis leiavad aset inimvõimete piirimail. „Minu suurimad eesmärgid ja sihid on seotud sügavuste ja kõrgustega,“ ütleb ta. „Väljakutseid valin selle järgi, mis on eelkõige erakordne ja äärmuslik. Ma ei salli pealiskaudset ja paigal seisvat elu, veel vähem lihtsaid ning juba käidud radasid. Olen sündinud selleks, et elada tõeliselt ning nihutada isiklikke piire. Eelkõige selleks, et kogeda elu ning inimvõimeid suurelt ja sügavalt.“

Eevaldi rännakule pani rahaliselt õla alla Fenix Casino projekti Fenix Adventure kaudu.

Ta on kaheksas eestlane, kes Džomolungma tippu jõudnud. Otsa tegi 2003. aastal lahti Alar Sikk. 2011. aasta 16. mail jõudsid tippu Tanel Tuuleveski ja Andras Kaasik. 2021. aasta 23. mail jõudis esimese Eesti naisena tippu Krisli Melesk. Mullu vallutasid Everesti Ott Tinn, Katrin Merisalu ja Kunnar Karu.