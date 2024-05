Erdoğan: Eurovisioni lauluvõistlus ohustab traditsioonilist perekonda

Erdoğan nimetas oma kõnes pärast valitsuse istungit lauluvõistlusest osavõtjaid ühiskonna rikkumise Trooja hobusteks ja kuulutas, et tema valitsus on teinud õigesti, kui on Türgi alates 2012. aastast Eurovisionilt eemal hoidnud, vahendab Associated Press.

„Sellistel üritustel on muutunud võimatuks kohata normaalset inimest,“ lausus Erdoğan, kelle Õigluse ja Arengu partei juured on Türgi islamiliikumises ja mille valitsus on viimastel aastatel LGBTQ õiguste suhtes vähem sallivaks muutunud.

„Me mõistame nüüd paremini, kui õige otsuse me tegime, et oleme Türgit viimased 12 aastat sellest häbiväärsest võistlusest eemal hoidnud,“ ütles Erdoğan.

Erdoğan nimetas sündide arvu langust Türgis riigi jaoks eksistentsiaalseks ohuks ja katastroofiks.

Eelmisel nädalal teatas Türgi riiklik statistikainstituut, et 2023. aastal sündis naise kohta 1,51 last. Erdoğani arvates peaks igas peres olema vähemalt kolm last.