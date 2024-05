Netanyahu: millise jultumusega söandab rahvusvaheline kohus võrrelda Hamasi ja Iisraeli?

ICC peaprokurör Khan teatas eile, et on põhjendatud alus uskuda, et Netanyahu ja Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant kannavad kriminaalvastutust väidetavate sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude eest Gaza sektoris. ICC taotleb vahistamismäärust sõjakuritegude eest ka Hamasi kolmele juhile.

Netanyahu nimetas vahistamismääruse taotlemist absurdseks ja valeks. Ta küsis oma avalduses, millise jultumusega söandab ICC võrrelda Hamasi ja Iisraeli. See võrdlus on Netanyahu sõnul tegelikkuse moonutamine. Netanyahu süüdistas ICC-d „tundetus bensiini valamises kogu maailmas möllavatesse antisemitismi tulekahjudesse“.

„See, et ICC prokurör taotleb Iisraeli liidrite vahistamise määrusi, on ennekuulmatu,“ öeldakse Bideni avalduses. „Ja las ma ütlen selgelt: millele tahes see prokurör võib viidata, siis mitte mingisugust võrdusmärki Iisraeli ja Hamasi vahel ei ole. Me seisame alati Iisraeli kõrval, et kaitsta neid julgeolekuohtude eest.“