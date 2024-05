Poola teatas üheksa Vene sabotaažiaktides süüdistatava vahistamisest. Näiteks taheti süüdata IKEA kaubamaja

„Meil on praegu vahistatud ja saanud süüdistuse üheksa kahtlusalust, keda seostatakse otseselt Vene teenistuste nimel Poolas sooritatud sabotaažiaktidega,“ ütles Tusk telekanalile TVN24, vahendab AFP.

„Need on Ukraina, Valgevene ja Poola kodanikud,“ lisas Tusk, kelle sõnul võidi mõni neist värvata kuritegelikest ringkondadest.

Vahistatuid süüdistatakse Tuski sõnul peksmistes, süütamistes ja süütamiskatsetes. Tusk lisas, et sabotaažiplaanid ei puudutanud ainult Poolat, vaid ka Leedut , Lätit ja võib-olla ka Rootsit .

Tusk tõi näiteks, et püüti süüdata Poolas Wrocławis asuvat värvitehast ja Leedus asuvat IKEA mööblikaubamaja.

Varssavi on teatanud sellise mehe vahistamisest, keda kahtlustatakse Vene luure abistamises Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi võimaliku ründamise ettevalmistamises ning samuti on Poolas vahistatud valgevenelane, kes aitas kaasa Aleksei Navalnõi lähedase sõbra ja kaasvõitleja Leonid Volkovi ründamisele Vilniuses. Viimase rünnakuga seoses on vahistatud ka kaks poolakat.