Slovakkia siseministeeriumi sõnul on kahtlus, et peaminister Fico laskja ei tegutsenud üksi

Varem oli siseministeerium rääkinud ainult üksiku ründaja versioonist. „Oleme kokku pannud uurijate meeskonna, kes töötavad ka versiooniga, et see ei olnud „üksiku hundi“ rünnak,“ ütles Šutaj Eštok pühapäeval. Ühe kahtlust tekitava asjaoluna kustutati pärast laskja vahistamist Facebookist tema koduleht, märkis minister.

Kolmapäevase tulistamise järel arreteeriti 71-aastane Juraj Čintula, kes võttis küsitlemisel rünnaku omaks ja ütles, et tegi seda poliitilisel ajendil. Uurijate sõnul ei kuulunud Čintula ühtegi poliitilisse rühmitusse. Veidi pärast tema vahistamist lekkis avalikkusesse määrustikuvastaselt video tema küsitlemisest. Endine politseijuht ja praegune opositisoonipoliitik Štefan Hamran ütles täna, et video filmis üks peaministri ihukaitsjatest, kes saatis selle edasi oma ülemusele riigiametnike kaitse ametis. Hamran tõdes, et video avaldamine enne uurimise algust kahjustab uurimist ja kohtupidamist, seda enam, et videot paistab olevat töödeldud.

Pühapäeva hommikul teatas kaitseminister ja Fico faktiline asetäitja Robert Kaliňák, et Fico elu on väljaspool ohtu ning ta taastub tulistamispaiga lähedal Banská Bystrica haiglas. Seni pole teada, kas ja millal võiks ta töökohustuste täitmisega alustada. Ametlikult on Fico endiselt riigi peaminister. Tema pikaajalise puudumise korral saab valitsusjuhiks üks asepeaministritest, kelleks on tõenäoliselt Kaliňák kui tema parteikaaslane.

Teisipäeval pidi toimuma parteijuhtide kohtumine president Zuzana Čaputová ja järgmise presidendi Peter Pellegriniga, ent see lükati määramata ajaks edasi. Presidendi kantselei teatel on praegu kõige olulisem ühiskonnas valitseva olukorra rahustamine ning see nõuab aega ja kannatust.