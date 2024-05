Liigne niiskus tuleks kevadel kontrolli alla saada

Üks suurimaid kahjusid, mida liigne õhuniiskus teha võib, on hallitus. See on peaaegu hävitamatu. Kliima1 eksperdid soovitavad omada kodus õhuniiskuse kogujat, mis kaitseb mitte ainult teie vara, vaid ka tervist. Viivitada ei tasu – õhuniiskuse tase tõuseb tavaliselt looduslike muutuste tõttu, mis ei ole teie kontrolli all.

Jahedamate ilmade saabudes või vihmase hooaja alguses pääseb niiske välisõhk hõlpsalt ruumidesse, kui neid soovitakse tuulutada. Lisaks aitavad õhuniiskuse tõusule kaasa ka välirõivaste sulamine ja isegi lumega kaetud jalanõud.

Õhunäitajate negatiivsetele muutustele avaldavad mõju ka inimtegevuslikud põhjused, näiteks liiga varakult lõpetatud kütmine, halb ventilatsioon, ebatihedad kodukonstruktsioonid, liiga suur kasvatatavate taimede hulk, sagedane riiete pesemine, isegi toidu valmistamine. See võib üllatada, kuid niiskust loob isegi lihtsalt kodus viibimine või lemmikloomade pidamine.

Kuidas õhuniiskust tuvastada?

Liigset õhuniiskust on raske tuvastada, kui te pole sellega varem kokku puutunud. Teades mõningaid olulisi märke, tuvastate siiski ohu kergesti ja saate sellest vabaneda. „Esimesena reedab suurenenud ruumide niiskust akendel kondensaadi kogunemine,“ märgib Kliima1 projektijuht Oskar.

„Hakkate tundma ebameeldivat lõhna ja külma, kuigi termomeeter näitab mugavat õhutemperatuuri. Samuti võib ebameeldivaks muutuda pehmetel mööblitel istumine ja kodus hoitavates riietes riietumine. Kõik see näitab, et on aeg ruume kuivatada.“

Sobiv õhuniiskuse tasakaal on vajalik inimese heaolu, mööbli ning kodu konstruktsioonide pikaealisuse jaoks. On kindlaks tehtud, et parim õhuniiskus inimese tervisele ja varale on 50-60%. Selle näitaja langemisel alla 40% on vajalik hoolitseda õhuniisutamise eest ja tõusmisel üle 70% tuleks kaaluda õhukuivati kasutamist.

Kolm liigse õhuniiskusega kaasnevat ohtu