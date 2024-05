INTERVJUU | Saksa kaitseekspert: on täiesti õige öelda, et Euroopa gravitatsioonikese on hakanud nihkuma ida poole

Pariisi poliitikainstituudi õppejõud ja mõttekoja ECFR ekspert Ulrike Franke ütles Lennart Meri konverentsi ajal antud intervjuus, et muutus Saksamaa strateegilises mõtlemises on olnud tegelik ja sügav. Julgeoleku tähtsust rõhutavad eurovalimiste kampaanias isegi Saksa sotsid.

Probleem on aga selles, et tegutsemine pole sama kiirelt järele jõudnud. „Aastakümneid, kogu minu senise elu jooksul on Saksamaal alahinnatud sõjalise jõu rolli rahvusvahelises poliitikas,“ ütles Franke Delfile antud intervjuus. „Väljaspool Saksamaad ja Lääne-Euroopat elavad inimesed ei pruugi sellest aru saada, aga mina kasvasin üles usus, et geopoliitiline konkurents on läbi ja sõjalised faktorid lihtsalt ei ole enam olulised.“