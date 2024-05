Rahvusvahelise kohtu prokurör taotleb Netanyahu ja Hamasi juhtide vahistamismäärust

Khan ütles, et ICC taotleb samuti vahistamismäärusi Iisraeli kaitseministrile Yoav Gallantile ja veel kahele Hamasi juhtivtegelasele – Mohammed Diab Ibrahim al-Masrile, kes on Al-Qassemi brigaadide juht ja paremini tuntud Mohammed Deifi nime all, ning Hamasi poliitilisele liidrile Ismail Haniyeh’le.

Tegemist on esimese korraga, kui ICC on sihikule võtnud USA lähedase liitlase Iisraeli näol. See otsus paneb Netanyahu samasse patta Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kelle kohta andis ICC vahistamismääruse välja Ukrainas toime pandud kuritegude eest.

ICC kohtunike kogu peab nüüd otsustama, kas Khani taotlus rahuldada.

Khan ütles, et süüdistused Sinwari, Haniyeh’ ja Al-Masri vastu hõlmavad hävitamist, mõrvu, pantvangide võtmist, vägistamist ja seksuaalset kallaletungi vangistuses.

Netanyahut ja Gallantit süüdistatakse hävingu põhjustamises, nälja põhjustamises sõjapidamismeetodina, sealhulgas humanitaarabita jätmist, ning tsiviilisikute tahtlikus sihikule võtmises konfliktis, teatas Khan.

Kui eelmisel kuul teatati, et Khan kaalub vahistamismääruste taotlemist, ütles Netanyahu, et Iisraeli valitsuse liikmete ja sõjaväelaste kohta vahistamismääruste väljaandmine oleks ajalooliste proportsioonidega meeletus ja et Iisraelil on sõltumatu õigussüsteem, mis uurib hoolikalt kõiki seaduserikkumisi.

„Keegi ei ole seadusest kõrgemal,“ kommenteeris Khan neid Netanyahu sõnu.

Iisrael ja USA ei ole ICC liikmed. ICC väidab aga, et neil on jurisdiktsioon Gaza, Ida-Jeruusalemma ja Läänekalda üle pärast seda, kui palestiinlaste juhid nõustusid 2015. aastal kohtu asutamispõhimõtetele alluma.