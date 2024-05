Tatjana Lavrova jooksis omadega kokku. Isamaalane: meie ei survestanud teda lahkuma

„Eile õhtul andis Tatjana Lavrova teada, et ta ei soovi jätkata Lasnamäe linnaosa vanemaks kandideerimisega,“ sõnas sotside Tallinna piirkonna esimees Madle Lippus täna Delfile. „Ta põhjendas, et on sattunud tugeva rünnaku alla ning intervjuudes on tema sõnu valesti mõistetud, mistõttu on ta sattunud avalikkuse surve alla. Kujunenud olukorras ei pea ta võimalikuks linnaosa vanemana töötada, seega loobus kandideerimisest.“