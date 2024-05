Taiwani uus president kutsus Hiinat ähvardusi lõpetama, millele Peking vastas ähvardustega

Hiina vastas, öeldes, et Lai saatis „ohtlikke signaale“, mis püüavad õõnestada rahu ja stabiilsust Taiwani väinal, vahendab Reuters.

Lai kordas läbirääkimiste üleskutset Hiinale, mis peab Taiwani oma territooriumiks ega ole kunagi välistanud jõu kasutamist saare Pekingi võimu alla toomiseks.

„Ma tahan kutsuda Hiinat ka lõpetama Taiwani poliitilist ja sõjalist hirmutamist ning võtma koos Taiwaniga ülemaailmset vastutust teha kõvasti tööd rahu ja stabiilsuse säilitamiseks Taiwani väinal ja regioonis, et tagada, et maailmas ei oleks sõja puhkemise hirmu,“ ütles Lai. „Me tahame maailmale ka seda deklareerida: Taiwan ei tee mingeid järeleandmisi demokraatia ja vabaduse asjus. Rahu on ainus valik ja jõukus on meie eesmärk pikaajalise rahu ja stabiilsuse jaoks.“

Hiina Taiwani asjade büroo teatas, et Lai avaldus paljastas täielikult tema tegeliku iseloomu Taiwani iseseisvuse heaks töötajana. Lisati, et olukord Taiwani väinal on keeruline ja sünge.

„Taiwani iseseisvus on kokkusobimatu rahuga Taiwani väinal,“ teatas Hiina büroo. „Ükskõik, kuidas olukord saarel muutub, ükskõik, kes on võimul, ei muuda see fakti, et kaks poolt kuuluvad samale Hiinale.“

Hiina nimetas Laid pärast tema valimisvõitu jaanuaris separatistiks, kes tekitab sõjaohu.

Viimased neli aastat Tsai Ing-weni asepresident olnud Lai ütles, et inimesed peavad olema ohu suhtes realistlikud ja Taiwan peab näitama üles otsustavust end kaitsta.

„Kaaskodanikud, meil on rahu püüdlemise ideaal, aga meil ei tohi olla illusioone,“ ütles Lai. „Enne, kui Hiina loobub jõu kasutamisest Taiwani hõivamiseks, peavad kodanikud mõistma järgmist: isegi kui me lepime kõigi Hiina väidetega ja loobume oma suveräänsusest, ei kao Hiina ambitsioon Taiwan annekteerida.“

Lai pälvis tugeva aplausi, kui kordas, et Hiina Vabariik, mis on Taiwani ametlik nimi, ja Hiina Rahvavabariik ei allu teineteisele.

Taiwani kaitseministeerium teatas täna, et viimase ööpäeva jooksul ületas kuus Hiina lennukit Taiwani väina keskjoone, mis on mitteametlik piir, kuigi Hiina seda ei tunnusta. Vähemalt üks Hiina lennuk jõudis 43 meremiili ehk 80 kilomeetri kaugusele Taiwani põhjaosa sadamalinnast Keelungist. Sellised lennud on viimastel aastatel suhteliselt tavaliseks muutunud.