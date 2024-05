Politsei otsib Võrumaal kodust ära jooksnud 13-aastast Joosepit

Lähedased andsid pühapäeva pealelõunal politseile teada, et alates 17. maist on kadunud 13-aastane Joosep, kes lahkus oma kodust Võrumaal Rõuge vallast ning ei ole sinna seni naasnud. Kodust lahkudes oli poiss maininud, et läheb Võrru, ent oma pangakaarti oli ta kasutanud täna hommikul hoopis Valgas. Poisi isikukirjeldus on antud patrullidele ning lapse asukoha tuvastamine jätkub.