Prantsuse sandarmid püüavad Uus-Kaledoonia rahutusi lõpetada. Vägivalla õhutamises kahtlustatakse üllatavalt Aserbaidžaani

Austraalia külje all asuvas Prantsusmaa meretagusel alal Uus-Kaledoonias on juba nädal aega kestnud rahutused. Nende mahasurumisse kaasati laupäeval 600 tugevalt relvastatud sandarmit, kes hakkasid saarestiku pealinnas Nouméas barrikaade eemaldama. Ent linnapea Sonia Lagarde sõnas, et olukord on normaalsusest siiski kaugel.