Kas parimate tingimustega autolaen Eestis? Jah!

CarFin.ee on Eesti kapitalil põhinev autolaenu finantseerimise platvorm, mida veab endine Väikeliisingu meeskond, kellel on 11 aastat kogemust sõidukite finantseerimise vallas. Kuna autolaenud on liisingutega võrreldes populaarsust kogunud, läks ka Väikeliising üle autolaenudele, mille korral kantakse raha otse kliendile.