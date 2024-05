GRAAFIK | Summad aina suurenevad - Isamaa kulutas Facebooki reklaamile pea viis korda enam kui teised parteid

Isamaa erakonna kulutused on kõrgeimad just nende esikandidaatide reklaamidel - Urmas Reinsalu ja Jüri Ratase reklaamidele kulutati möödunud nädalal 3120 eurot, mis on enam kui pool Facebookis kulutatud reklaamirahadest.

Ülejäänud erakonnad ostsid reklaami küll vähem, kuid nende reklaamid on veel aktiivsed, mis tähendab, et vastavalt sellele, kui paljudeni ostetud postitused edaspidi jõuavad, võivad nende kulutused ka tõusta. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on erakonna lehele ostnud vaid kaks reklaami, kuid nende haare on üsna suur, mis tõttu on nendele kulutatud summa ka kõrgem.