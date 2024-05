Mis juhtub, kui Iraani president ametis olles sureb?

Islamivabariigi põhiseadus ütleb, et kui president ametis olles sureb, võtab ameti üle esimene asepresident, kelleks on praegu Mohammad Mokhber. Selle peab kinnitama riigi kõrgeim juht, ajatolla Ali Khamenei, kellel on Iraanis kõigis asjades viimane sõna öelda.