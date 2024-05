VIDEO | Iraani president ja välisminister hukkusid kopteriõnnetuses

Iraani ametniku sõnul on lennumasin „täielikult põlenud“ ja kinnitati, et kõik reisijad said surma. Raisi lendas tagasi Aserbaidžaanist, kus ta osales Qız Qalası tammi avamisel. Kopter kukkus alla mägises piirkonnas, mida katnud udu raskendas otsingu- ja päästemeeskondade tööd.