Tatjana Lavrova loobus Lasnamäe linnaosa vanemaks kandideerimast: minu sõnu on valesti mõistetud

„Minu sõnu on valesti mõistetud ja olen seetõttu sattunud avalikkuse surve alla. Ma ei soovi selle survega kaasneva löögi alal seada sotsiaaldemokraate ja Tallinna linnavalitsust, mistõttu loobun kandideerimast Lasnamäe linnaosa vanemaks,“ ütles Lavrova.

Sellel nädalal teatas sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juhatus, et nad otsustasid esitada Lasnamäe linnaosa vanema kandidaadiks Tatjana Lavrova.

„Isamaa aitas Keskerakonda Tallinnas võimult kukutada ja uut linnavõimu moodustada ennekõike selleks, et Tallinn saaks eestimeelse linnavalitsuse, mis lõpetaks Eesti pealinna venestamise,“ jätkab ta. „Lavrova ei kuulu oma vaadetelt läänelikku väärtusruumi ega seisa vastu Venemaa mõjuväljale, vaid vastupidi, on pikkade aastate jooksul järjepidevalt aidanud levitada Eesti pealinnas venemeelsust ja teeninud putinistide huve.“

Lavrova on Teeme Ära Talgupäeva ja Maailmakoristuspäeva üks algatajaid ja eestvedajaid ning Teeme Ära logo autor. Ta on olnud ETV+ hommikuprogrammi rohelise keskkonna rubriigi saatejuht ja toimetaja ning nädalalehe Den za dnjom ajakirjanik-toimetaja. Ta on kirjutanud seitse näidendit ja mitmeid muinasjutte lastele.