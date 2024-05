Iraani riigimeedia: presidendi kopter tegi „raske maandumise“, kadunud on nii Ebrahim Raisi kui välisminister

Õnnetus toimus Iraani Ida-Aserbaidžaani maakonnas metsasel alal. Iraani valitsusametnik ütles Reutersile, et kadunud kopteri pardal olid president Ebrahim Raisi ja välisminister Hossein Amirabdollahian. Kopteris viibis ka kohaliku provintsi kuberner ja teisi kõrgeid ametnikke.

Esialgsetel andmetel tegi kopter läbi „raske maandumise“, mis viitab, et seal viibinud isikud ei pruukinud hukkuda. Päästjad pole veel kopterit leidnud ja tõdeti, et selle leidmine võtab aega halbade ilmastikuolude tõttu.

Aserbaidžaani president Ilham Aliyev kirjutas sotsiaalmeedias X, kuidas ta on „sügavalt mures“ ning riik on valmis Iraani vajadusel aitama.

Iraani uudisteagentuuri Tasnim teatel läksid kopteri kadumise piirkonda Punase Poolkuu, sõjaväe ja politsei jõud. Nähtavus on udu tõttu piiratud. Tasnimi teatel paistab, et osa saatjaskonnast võttis ise dispetšeritega ühendust.

Raisi on Iraani president alates 2021. aastast. Ta on üks Iraani konservatiivide mõjukamaid esindajaid, keda on peetud Khamenei võimalikuks mantlipärijaks.