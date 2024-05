INTERVJUU | Erukindral Ben Hodges: Venemaa on Ukrainas raskustes, kui isegi USA abi katkemine neid ei aidanud

USA relvaabi on hakanud pärast pikka ooteaega taas Ukrainasse saabuma. Kui kauaks sellest jätkub ja mida sellega teha saab?

Muidugi võttis see kõik liiga kaua aega ja peegeldab nii meie enda sisepoliitilisi probleeme kui ka seda, et USA administratsioon pole seni suutnud välja öelda, mis on meie strateegiline eesmärk. Administratsioon ei ole suutnud öelda, et eesmärk on Ukraina võit selles sõjas ja me anname neile kõik, mis selleks vaja on. Ja kui seda ei tehta, siis leiamegi end sellises olukorras nagu praegu.