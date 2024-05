Ajutine lahendus. Gruusia president pani välisagentide seadusele veto

„Täna panin veto Vene seadusele,“ ütles president laupäeval. „See seadus on sisult ja vaimult venepärane. See läheb vastuollu meie põhiseaduse ja kõigi euroopalike standarditega, takistades seega meie teekonda Euroopasse.“

Teisipäeval vastuvõetud seaduse järgi peavad välismaalt sissetulekut saavad MTÜ-d ja meediaväljaanded hakkama end sarnaselt arvele võtma välisagentidena. Venemaal on samasuguse seadusega kaasnenud valitsusorganite surve viinud valdava osa inimõigusühenduste ja kogu sõltumatu meedia sulgemiseni. Opositsiooni sõnul on samasugust olukorda karta ka Gruusias. Pealinnas Thbilisis on mitu nädalat toimunud kümnete tuhandete osalejatega protestimeeleavaldused.