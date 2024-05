EKRE volikogu tahab aukohtu laiali saata. Mart Kallas: see ei hakanud kunagi korralikult tööle

EKRE volikogu esimees Mart Kallase sõnul on Ernitsa versioon siiski lihtsustatud. Ta nentis, et reegli järgi saaks esimees tõepoolest endale ise asendajad valida, kuid rõhutas samas, et ka juht peab algul saama valituks. „Volikogus toodi ka näiteks, et kui Ameerikas president valitakse, siis ta tuleb alati oma meeskonnaga, kes tema selja taga seisab,“ märkis Kallas.