Horvaatias kinnitati ametisse uus parempoolne koalitsioonivalitsus

Uus valitsuskabinet kinnitati Horvaatia 151-liikmelises assamblees häältega 79:61, vahendab The Associated Press.

Kolmandat järjestikust ametiaega alustanud peaminister Andrej Plenković lubas, et „hoolitseme rahvusvähemuste õiguste eest, austame neid, kaitseme saavutatud õigusi ja hoolitseme selle eest, et kõik Horvaatias, kõik meie kodanikud tunneksid end hästi.“

DP on samuti nõudnud, et Horvaatia lõpetaks serblaste vähemuse väljaantava liberaalse väljaande Novosti riikliku rahastamise. Horvaatia ajakirjanike ühendus on teatanud, et DP kampaania tulemusena on Novosti ajakirjanikud saanud ähvardusi ja neid on peetud riigi vaenlasteks.