Zelenskõi soovib suurendada koostööd riikidega, kellel on mõju Venemaale

Zelenskõi rääkis intervjuus AFP-le, et Hiina liider Xi Jinping ütles talle telefonikõnes, et Peking toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust. Ta ei maininud, millal kõne toimus, kuid ainus teadaolev telefonikõne nende vahel toimus eelmise aasta aprillis, vahendab CNN.

Peking ei ole Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse hukka mõistnud, vaid väitis, et on konflikti suhtes neutraalne. Xi on kutsunud üles alustama läbirääkimisi, mis võtaks arvesse mõlema poole seisukohti.

Üleilmsete osalejate, nagu Hiina, kaasamine on ülioluline, sest „neil on Venemaale mõju ja mida rohkem on selliseid riike meie poolel seda rohkem peab Venemaa liikuma ja (rohkemate riikidega) arvestama,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi ütles, et soovib näha Hiinat järgmisel kuul Šveitsis toimuvatel rahvusvahelistel kõnelustel, mille eesmärk on sillutada teed rahuprotsessile Ukrainas. Kohtumisele on oodatud delegatsioonid enam kui 50 riigist, teatas Reuters.

Hiina ei ole oma osalemisest teatanud, kuid riigi suursaadik Šveitsis Wang Shihting ütles märtsis, et Peking kaalub osalemist.

Hiljutisel Euroopa-visiidil tõrjus Xi süüdistusi, et tema riik on toetanud Venemaa sõda Ukrainas.