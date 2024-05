VIDEO | Martin Helme: ma ei usu, et erakond teise esimehe saab

Helme nentis, et Silver Kuusik, kes teatas reedel, et kavatseb samuti kandideerida EKRE juhiks, on tema konkurent. „Ma loomulikult ei arva, et meie erakonnale tuleb uus esimees,“ lisas ta.

Helme ütles, et tema programm erakonna esimehe valimisteks on jätkata erakonna juhtimist nii nagu ta seda seni teinud on. „Nii poliitiliseideoloogilise seisukoha järgi, kui administratiivselt. Kõik teavad, kes ma olen, mida ma teen ja mismoodi see erakond minu juhtimisel välja näeb. Ma mingeid suuri muudatusi enda juhistiilis või ka poliitilistes sõnumites teha ei kavatse ja sellele ma küsin siis uut mandaati.“

Helme ütles, et europarlamendi valimistel saab EKRE kindlasti ühe koha ja võib-olla isegi kaks kohta, aga see pole kindel. „See sõltub sellest, kas meie valija tuleb jõuliselt välja või mitte. Kui meil jääb see üks koht, mis meil siiamaani on olnud, siis see on ka tubli tulemus.“ Ta nentis, et seda, kas rohkem hääli saab tema või Jaak Madison, otsustab valija.

Helme sõnas, et endiste EKRE liikmete kriitikat enda juhtimises osas ta tõsiselt ei võta. „Need on inimesed, kes ühel teisel või kolmandal põhjusel on erakonnast ära läinud ja neil on mingisugune okas hinges või mingi kibestumine. Tavaliselt on see kibestumine seotud sellega, et nad ei ole enam riigikogus. Erakonna sees olevat kriitikat ma kuulan alati väga tähelepanelikult. Kui leian, et see kriitika on põhjendatud, siis võtan seda ka arvesse, aga meil erakonnas, see on kindlasti minu juhtimisstiili üks osa, on kõik taolised arutelud on rangelt erakonna sees. Me ei tee seda avalikkuse ees.