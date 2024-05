Putini liitlane: ELi keeld Vene meediaväljaannetele rikub sõnavabadust

Euroopa Liit teatas reedel, et peatab Euroopa Hääle, uudisteagentuuri RIA Novosti ning ajalehtede Izvestija ja Rossiiskaja Gazeta levitamise. Liit põhjendas, et need „on olnud olulised Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja esilekutsumisel ja toetamisel“, vahendab Reuters.