„PÄEVAKORD“ | Välisminister Tsahkna, iga posti otsa ei pea ronima!

Baltimaade ja Islandi välisministrid külastasid sel nädalal Gruusiat, kus on puhkenud ulatuslikud valitsuse vastased protestid. Rahvas ei ole nõus nn välisagentide seadusega, mis piirab vabaühenduste ja MTÜ-de tegevust.

Euroopa Liidu ministrid tuletasid Gruusia poliitikutele meelde, et säärane seadusandlus lükkab kandidaatriiki EL-ist ainult kaugemale.

Pärast ametlikke kohtumisi läksid Eesti, Leedu ja Islandi välisministrid protestile ning poliitikud astusid ka lavale, et rahvaga koos skandeerida. Rahvas tervitas ministreid soojalt, kuid koalitsioonis tõstis see pahameelt. Üks Gruusia poliitikutest märkis, et Tsahkna aitas nõnda kaasa riigipöördele.

„Ei tea, kas asi nüüd nii hull on, et ta riigipööret õhutas,“ märgib Hindrek Riikoja, kuid möönab, et protestilt tehtud pilte ja videosid on pentsik vaadata. Riikoja tõmbab tugeva joone aktivismi ja poliitilise tegevuse vahele.

„Üks välisminister ei saa minna sellisel kombel välisriiki, seada kahtluse alla demokraatlikult valitud parlamendi ja valitsuse samme, kuigi need sammud meile ei meeldi,“ ütleb Riikoja.

Urmas Jaagant küsib: „Teine pool asjast on küsimus, kas peame tegema nägu, et on olemas paralleelmaailm, kus jätame kõrvale selle, mis tegelikult toimub. Käime rõõmsalt poliitikutega kätt surumas, kuid koju tulles ütleme, et seadus on kahtlusevõitu ja meile tundub, et meeleavaldajatel on õigus. Kohati ei ole peitusemängu ka mõtet mängida.“

Eestlasi ja Baltikumi inimesi võetakse Gruusias väga hästi vastu, sest mäletatakse, et olime ühed vähestest, kes Venemaa alustatud sõja 2008. aastal resoluutselt hukka mõistsid ning Gruusiasse ka toetuseks kohale sõitsid. Seetõttu peaks poliitikud tajuma, et meie sõna võib seal natuke rohkem maksta, leiab Greete Lehepuu.