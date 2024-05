VARU KANNATUST | „Suudleva Tartu“ kontsertetendusele on oodata tuhandeid pealtvaatajaid

Linnas on lisaks „Suudlevale Tartule“ toimumas ka Tartu [eel]arvamusfestival, laste Eurovisioon, muuseumiöö, Tartu Ülikooli vilistlaste kokkutulek ja palju muud. Seetõttu on kesklinnas liikvel tuhandeid inimesi, mis tähendab, et peame kõik üksteisega arvestama.

Piiratud nähtavus Raekoja platsil

Raekoja platsile on nädala jooksul lisaks suurele lavale kerkinud ka muid konstruktsioone ning tehnikat, mis piiravad publiku nähtavust. Näiteks asub tehniline juhtpunkt (FOH) otse lava vastas, sest ainult nii on tehnikutel, sealhulgas heli- ja valgustehnikutel, võimalik pakkuda nii kohapealsele publikule kui ka televaatajale kõige paremat elamust. Sealjuures on juhtpunkt tehtud võimalikult kitsas ja läbipaistev, et piirata minimaalselt nähtavust.

Ülekande ekraanid on asetatud Raekoja platsile nii, et need kasutaks ära ruumi, mis juba on nähtavusega piiratud. Üks ekraan asub otse juhtpuntki ning teine pubi RP9 terrassi taga, sest sealsed päevavarjud blokeerivad igal juhul inimeste vaadet. Kohvikute terrassid jäävad Raekoja platsil omale kohale, kuid ära võetakse kolme esimese terrassi varjud. Ülejäänutel pole kahjuks seda varju konstruktsiooni tõttu võimalik teha, siiski varjud sulgetakse kontserdi ajaks.

Eesti Televisiooni otse-ülekande bussid asuvad Raekoja platsi Kaarsilla poolses osas paralleelselt kõnniteega, et võtta kõige vähem ruumi. Kompanii tänav peab vabaks jääma turvalisuse tõttu, see on päästeameti pealesõidukoht ning sealt kaudu peab läbi pääsema Tartu Ülikooli vilistlaste kokkutuleku rongkäik.

Korraldajad möönavad, et Raekoja plats pole kummist ning kõik kohale tulnud huvilised ei pruugi head vaatekohta leida. Seetõttu soovitab korraldaja tulla kohale aegsasti enne kontserdi algust või planeerida kontsertetenduse vaatamist Eesti Televisiooni otse-ülekandest, mis algab samaaegselt kontserdiga ehk kell 21.30.

Korraldaja soovitab publikul tutvuda alaplaaniga, kus on kirjas kõik vajalik, mida Raekoja platsi läheduses liikudes teadma peaks.