KLÕPSUD PROOVIST | Raekoja platsi mahutavus pandi juba „Suudleva Tartu“ peaproovis korralikult proovile

Maarja-Liis Ilus, Ivo Linna ja Uku Suviste rääkisid proovide vaheajal, et laupäevane ilm on rahvalikuks suurpeoks ideaalilähedane ja ka kõigi esinejate ootused on kõrged. „Kontsertetendus tuleb võimas! Kui kultuuripealinn Tartu on esmakordselt suutnud kokku tuua sellise unistuste seltskonna ja sellise kontserdi, siis on see suur asi – tõeliselt suur asi, mille üle võib õigustatult uhke olla!“ rääkis Ivo Linna.