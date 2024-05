Iisrael süüdistas Lõuna-Aafrikat valede väidete esitamises Rahvusvahelises Kohtus

Sõjaline operatsioon Rafah’s on „viimane samm Gaza ja sealsete palestiinlaste hävitamisel“, ütles Lõuna-Aafrika Vabariigi vandeadvokaat Vaughan Lowe kohtus.

Iisraeli peaprokuröri asetäitja Gilad Noam ütles, et see on reaalsuse ümberpööramine.