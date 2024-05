VIDEO ja FOTOD | Vabaduse väljakul toimus meeleavaldus Gruusia välisagentide seaduse vastu

Thbilisi võimupartei Gruusia Unistus juhtimisel vastu võetud seadus sarnaneb märkimisväärselt Venemaa välisagentide seadusega ja näeb ette, et organisatsioonid, mis saavad oma aastaeelarvest üle 20% välismaistest allikatest, peavad deklareerima, et nad järgivad „võõrvõimu huve“, või riskima kopsaka trahviga.

Opositsioon ja lääneriigid on hoiatanud, et eelnõu vastuvõtmine tähendab praktikas kodanikuühenduste ja meedia tegevusvabaduse järsku piiramist. Valitsuse sõnul on seaduse ainus eesmärk läbipaistvus. Siiski on valitsuserakonna juhid kinnitanud, et kodanikuühendusi ja opositsiooniparteisid tulebki hakata „vastutusele võtma“.