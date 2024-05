Põhja-Korea liidri õde eitas Venemaale relvade tarnimise süüdistusi

USA, Lõuna-Korea ja teised on süüdistanud Põhja-Koread sõjavarustuse tarnimises Venemaale vastutasuks sõjatehnoloogia ja majandusabi eest. Nii Põhja-Korea kui ka Venemaa on süüdistusi korduvalt eitanud.

Väliseksperdid usuvad, et Põhja-Korea hiljutiste raketikatsetuste eesmärk oli uurida või reklaamida relvi, mida kavatseti müüa Venemaale.

Kim Yo-jong nimetas väljastpoolt antud hinnanguid Põhja-Korea ja Venemaa suhetele „kõige absurdsemaks paradoksiks, mida ei tasu hinnata ega tõlgendada“.

„Meil ei ole kavatsust eksportida oma sõjatehnilisi võimeid ühtegi riiki ega avada neid avalikkusele,“ ütles ta riigimeedia avalduses.

Tema sõnul viidi hiljutised katsetused läbi osana riigi viieaastasest plaanist, mille eesmärk on suurendada relvastust. Ta märkis, et katsetatud relvad on mõeldud Lõuna-Korea pealinna Souli ründamiseks.

Jaanuaris ütles USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby, et Ukrainat on rünnatud Põhja-Koreast tarnitud rakettidega. Seda kinnitasid ka Ukraina ametnikud, kelle sõnul näitas Harkivi piirkonnast leitud raketirusude uurimine, et relv pärines tõenäoliselt Põhja-Koreast.

Märtsis ütles Lõuna-Korea kaitseminister Shin Wonsik, et Põhja-Korea on alates eelmisest aastast saatnud Venemaale umbes 7000 laskemoona ja muu sõjavarustusega täidetud konteinerit. Vastutasuks on Põhja-Korea saanud üle 9000 Venemaa konteineri, mis tõenäoliselt sisaldasid abi, ütles Shin.