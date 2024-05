Vabaerakond püüab taas poliitmaastikule pääseda: meie valija on hea lihtne Eesti inimene

Tulevikuerakond sündis 2020. aastal Vabaerakonna ja Elurikkuse erakonna liitumisel. Partei tegevjuht Märt Meesak selgitas erakonna virgumist sellega, et tänasel poliitmaastikul valitsevad äärmused ning mõistmist ja ühisosa jääb aina vähemaks.

Millisele erakonnale hakkab uus tulija konkurentsi pakkuma? Meesaku sõnul defineeritakse end paremtsentristliku erakonnana. „Meie valija peaks olema hea lihtne Eesti inimene, kes toimetab kuskil Eesti maanurgas või kasvõi pealinnas ning ajab oma asja nii hästi kui oskab,“ iseloomustas ta. Meesak lisas samas, et valijate nimel konkureeritakse kõigiga, EKRE-st kui sotsideni.

Meesak kinnitas, et erakonna eesmärk on esiti parlamenti, siis juba valitsusse pürgida. Mai lõpus valitakse erakonnale uus juhatus. Seda, kas parteid ka mõni kuulsus esindama hakkab, Meesak ütlema ei soostunud. „Kindlasti me ei tahaks, et staarnimed meie programmi ja manifesti varjutaks,“ märkis ta.

Vabaerakonna Aru Pähe liikmete nimekirjas on reedeõhtuse seisuga 653 inimest. „Kasvuruumi on,“ sõnas Meesak, lisades, et massierakonnaks ei püütagi saada.

Eesti Vabaerakond saavutas suurima populaarsuse aastal 2015, kui partei toetus oli 19 protsenti. Neli aastat hiljem koguti parlamendivalimistel 1,2 hääleprotsenti, langust saatsid erakonna sisekonfliktid ja lõhestumine. „Inimesed olid väga toredad ja vahva oli maailma asju arutada, aga kui erakond pääses parlamenti, tuli välja, et kõik on maailmavaate poolest täiesti erinevad,“ meenutas Meesak. Seetõttu on tema sõnul erakonna suund ja põhimõtted nüüd juba eos paika pandud.

Vabaerakonna Aru Pähe manifest ütleb paar lauset Eesti olulisemate valdkondade, sh perepoliitika ja julgeolekupoliitika kohta. Näiteks rohepoliitikast rääkides tõdeb põhikiri, et rohepööre on „esoteeriline asendustegevus“ ning Eestisse tuleks rajada tuumaelektrijaam. Päikese-ja tuulepargid on manifesti järgi oht riiklikule julgeolekule ning tuumaenergia saavutamiseni tuleks töös hoida põlevkivijaamu.