EL keelas Euroopa Parlamendi valimiste eel täiendavalt neli Vene meediaväljaannet

ELi väitel on kõik neli värskelt keelatud meediaväljaannet - Euroopa Hääl, RIA Novosti, Izvestija ja Rossiiskaja Gazeta - Kremli kontrolli all, vahendab The Associated Press.

Avalduses öeldakse, et need neli väljaannet on võtnud eelkõige sihikule „Euroopa erakonnad, eriti valimisperioodidel“.

Belgia alustas juba eelmisel kuul uurimist, mis käsitleb Venemaa kahtlustatavat sekkumist juunis üle Euroopa toimuvatel valimistel. Riigi luureteenistus ütles, et on kinnitanud võrgustiku olemasolu, mille eesmärk on püüda õõnestada Ukraina toetust.

Tšehhi valitsus on kehtestanud sanktsioonid paljudele inimestele pärast seda, kui seal paljastati venemeelne mõjutusoperatsioon. Väidetavalt pöördusid nad Euroopa Parlamendi liikmete poole ja pakkusid neile raha Venemaa propaganda edendamiseks.

Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on EL keelanud blokis mitmeid Vene väljaandeid.