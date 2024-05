GALERII PROOVIST | Üle 300 noore talendi on peagi Eurovisiooni hittide suurkontserdiks valmis

Laste Eurovisioonil, mis juhatab sisse õhtuse „Suudleva Tartu“ kontsertetenduse, saab näha läbilõiget nii Eesti kui ka teiste riikide Eurovisiooni hittidest. „Kontsert algab aegade jooksul südamesse lauldud lauludega, millele järgneb ettekanne ka välismaiste Eurovisiooni hittidega,“ rääkis Shaté tantsukooli juhataja Krõõt Kiviste. Ta lisas, et noored on tantsu- ja laulunumbreid ettevalmistatud juba pea aasta – näha saab professionaalset tantsu väga keerulise koreograafiaga.

Esinejad kannavad efektseid kostüüme, mis on valmistatud jätkusuutlikkust silmas pidades. „Kontserdiks pole midagi ekstra juurde toodetud ega õmmeldud, vaid riided on kombineeritud olemasolevatest kostüümidest ja kodustest asjadest. Sellegi poolest näevad kostüümid välja värsked ja efektsed,“ ütles ta.

Lisaks tõi Kiviste välja, et professionaalse produktsiooniga kontsertetendus annab noortele talentidele hoopis uutmoodi kogemuse. „Laulu- ja tantsuoskus arendab noortes ka ettevõtlikkust, julgust, loovust, sotsiaalseid oskusi ja kohusetunnet. Just need on ühed ellujäämise kunstid, mis aitavad noorel olla elus õnnelikum ja edukam,“ sõnas tantsukooli juhataja.