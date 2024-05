VIDEOD ja FOTOD | Lennart Meri konverentsi kolmas päev. Timothy Snyder: kui Ukrainal lastakse sõda kaotada, suureneb tuumasõja tõenäosus

Tänavuse Lennart Meri konverentsi lõpetas vestlusring „Kas toetame Ukrainat nii kaua, kui vaja?“, milles domineeris kolonialismi ja selle mõjude küsimus. Teemale andis ajendi India mõttekoja Observer Research Foundation direktor Samir Saran, kes märkis, et kuigi ta ei räägi kogu India eest, paistab tema riigist vaadates, nagu oleks läänel eesotsas USA praeguse administratsiooniga Ukraina toetamine läbi kukkunud. „Praegune olukord näitab meile, et lääs ei kontrolli olukorda. Ja see näitab, et kui midagi juhtuks Indo-Vaikses ookeanialas, ei oleks läänel Hiina vastu mingit šanssi.“

Saran rõhutas, et lääs on India ja hulga teisigi endiseid koloniaalriike kõrvale jätnud. Ajaloolistel põhjustel pole neil riikidel omavahel usalduslikke suhteid ega koostööd ning selle tühiku on täitnud Venemaa. „Ülejäänud maailm ei näe Ukraina olukorda nii nagu teie. Te peate selle lahendama. Paljud usuvad päriselt, et Venemaad provotseeriti,“ ütles Saran. „Ratsionaalne vaatenurk on, et Venemaa on sügavalt usaldatud partner,“ sõnas ta. Ent ühtlasi rõhutas Saran, et mõistab täielikult hukka selle, et Venemaa on tunginud teise riigi territooriumile ega pea kinni rahvusvahelisest korrast.

Peaminister Kaja Kallas rõhutas, et Eestit ühendab nende riikidega kolonialismivastasus ja me peame globaalse lõunaga suheldes sellele rõhuma. Vestlusest koorus välja konverentsi teisteski vestlusringides kõlanud süüdistus, et lääs on silmakirjalik. Kas lääs saab end esitleda rahvusvahelise korra kaitsjana, kui nii tema mineviku kui ka praegusaja poliitika on täis teravaid vastuolusid?

Ajaloolane Snyder ütles, et riike ja põhimõtteid ei saa alati ühte patta panna. „Ajalugu näitab, et printsiibid loevad, kui inimesed neist hoolivad. Inimesed, kes toetavad samu põhimõtteid, ei ole samastatavad riikidega,“ sõnas ta. Snyder tõi näiteks, et ehkki USA alustas Iraagi-vastast sõda, oli riigis palju inimesi, kes olid täielikult selle vastu.