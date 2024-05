OTSE | Lennart Meri konverentsi kolmas päev. Kas Läänemerest saab NATO järv ja toetame Ukrainat nii kaua, kui vaja?

Läänemeri on kõigile ümbritsevatele riikidele tähtis kaubakoridor, mille põhjas on mitu kriitilise tähtsusega taristuobjekti. Kui Soome ja Rootsi NATO-ga ühinesid, oldi selle üle mitmel pool rõõmsad ja arvati, et nüüd saab Läänemerest NATO järv.