Venemaa teatas Ühendkuningriigi kaitseatašee väljasaatmisest

Venemaa välisministeerium ütles oma avalduses, et Ühendkuningriigi kaitseatašee Adrian Coghilli välja saatmine on vastus „ebasõbralikule Venemaa-vastasele tegevusele“ Ühendkuningriigi poolt.

Venemaa lisas, et „eskaleerumise algatajaid teavitatakse edasistest vastumeetmetest“, mis tähendab, et ka teised Briti diplomaadid Moskvas ootavad täiendavaid piiranguid.

Ta ütles, et Venemaa ainus probleem Coghilliga oli see, et ta esindas „Ühendkuningriigi vankumatut toetust Ukrainale, pidades silmas tema ebaseaduslikku ja barbaarset sissetungi“.