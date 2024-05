FOTOD | Tallinnas avaldati meelt LGBTQ-vaenu vastu

„IDAHOBIT on päev, mis meenutab meile kõigile, et võitlus võrdõiguslikkuse ja aktsepteerimise eest on jätkuv. See üritus ei ole lihtsalt meeleavaldus, vaid ka ühine tähistamine, mis tugevdab solidaarsust ja ühtekuuluvust. Kutsume meiega kõiki sellel päeval ühinema, et näidata tuge meie kogukonna liikmetele nii Eestis kui ka üle maailma,“ kommenteeris üritust korraldava Q-Space’i üks asutajatest Gulya Sultanova.