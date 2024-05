Slovakkia peaminister Fico läbis teise operatsiooni ja on endiselt intensiivravil

„Meil kulub veel mitu päeva, enne kui saame lõplikult teada, mis suunas see läheb,“ ütles Kaliňák pressikonverentsil. „Ma arvan, et tänane operatsioon võimaldab meil liikuda lähemale positiivsele prognoosile,“ lisas ta.

Tegemist on esimese suurema atendaadikatsega Euroopa poliitilise juhi vastu viimase 20 aasta jooksul ja see on pälvinud rahvusvahelise hukkamõistu. Poliitikaanalüütikud ja seadusandjad on öelnud, et sündmus on paljastanud polariseeruva poliitilise kliima nii Slovakkias kui ka kogu Euroopas.